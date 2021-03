Katrin Lust: võlakütt Ants Päär ootas mind kodu ees ja lubas kehaliikmed otsast tõmmata 

Ajakirjanik Katrin Lust ütleb Õhtulehele, et võlakütt Ants Päär on pähe võtnud, et Lust on talle tunamulluse telesaate eest võlgu. Seetõttu on Päär hakanud teleajakirjanikku piirama. Lusti sõnul oli Päär teisipäeva hommikul oodanud tema maja ees ning ähvardavat teda ning tema lähedasi. Päär ütleb, et nõuab küll võlga sisse, kuid mingit ähvardamist polevat olnud.