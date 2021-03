Eesti uudised LOE, ENNE KUI MAHA VÕETAKSE! ERR kustutas vana koroonauudise, kellelegi ei öelnud ja kui küsiti, siis sooviti kõike ilusat Priit Pärnapuu , täna 15:31 Jaga: M

„Maskiga peaksid avalikus kohas käima haigestunud, mitte terved.“ − sellise seisukoha esitas eelmise aasta 2. märtsil ehk koroonakriisi algusaegadel „Aktuaalse kaamera“ otse-eetris Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrollitalituse juhataja Mait Altmets. Intervjuust ilmus ka uudisnupp ERR-i veebiportaalis. Tänaste teadmiste valguses pole doktori seisukoht pelgalt ekslik, vaid lausa ohtlik. Aegunud infoga uudise avastasid maskivastased ja asusid sellega õigustama kehtestatud piirangute eiramist. Rahvusringhääling tegi harukordse sammu ja kustutas loo oma portaalist. Mida teha uudistega, mis tänaste teadmiste kohaselt enam ilmavalgust ei kannata?