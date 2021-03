ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: mida plaanite teha teisest pensionisambast saadava rahaga? Kristiina Tilk | Video: Martin Ahven, Tatjana Iljina , täna 15:44 Jaga: M

Veebruari lõpu seisuga on vabatahtlikuks muutunud teisest pensionisambast lahkumise avalduse esitanud 101 882 inimest. Raha väljavõtmise avalduse on esitanud 53 020 naist ja 48 842 meest. Avalduse esitajate keskmine vanus on 39 eluaastat.