Maailm ESIKOHAL, HOIATUSEKS KÕIGILE: Miks on Tšehhi nakatumisnumbrid nii kõrged? Greete Kõrvits , täna 18:11 Jaga: M

GALERII

INIMTÜHI PRAHA: Piirangud on asjatundjate sõnul siiski hilja saabunud. Foto: Reuters/Scanpix

Doominoefekt. Lumehelves, mis on osake suurest laviinist. Praegu Tšehhis toimuv on hoiatuseks kõigile riikidele. Mis juhtub, kui üks väike vale otsus, üks hilinemine järgneb teisele. Need kuhjuvad ja olukord paisub selliseks, et Tšehhi peab praeguseks paluma naaberriikidelt abi, et oma patsiente neile ravile saata. Nakatunud, kes ei saa piisavalt rahalist tuge, ei jää koju ning haiglates ei jätku koroonapatsientidega tegelemiseks personali.