Mihkel Tiks võitis kohtus endist elukaaslast: kui otsust edasi ei kaevata, olen aprillis kodus tagasi

Mihkel Tiksi sõnul kuulub talle isalt päritud kinnistu maamajaga Kolgakülas, kus ta aastatel 1994–2006 elas. „2019. aasta suvest saadik soovin koju tagasi saada, aga mu endine elukaaslane keeldub valdust vabastamast,“ on Tiks varem öelnud.

„Saan valduse kodumaja üle tagasi. Vastaspoolel – mu endisel elukaaslasel on õigus kuu aja jooksul edasi kaevata, seega kohtuotsus jõustub alles kõige varem kuu aja pärast,“ sõnas Mihkel Tiks Õhtulehele.

"Kui ülemullusel suvel endisele elukaaslasele oma soovi avaldasin koju tagasi pöörduda, sain üpris vaenuliku vastuvõtu osaliseks," on Tiks Kroonikale meenutanud. "Tal pole mõistagi põhjust mind armastada, kuid pärast kahtekümmend viit aastat minu kulul elamist oleksin siiski oodanud, et vähemasti mu panus laste kasvatamisse ja ülalpidamisse oleks hindamist leidnud."