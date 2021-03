Seisukoht Seisukoht | Kaevurid, bussijuhid, sportlased, president ja teadlased – õppige rahulikult järjekorras seisma! Robin Roots, fotograaf , täna 12:26 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Lugedes iga nädal ilmuvaid uudiseid selle kohta, et keegi soovib jälle mingi grupi eelisjärjekorras vaktsineerimist, mõtlen ma, et kas nende soovijate näol on tegemist samade kaabakatega, kes autoga sõites trügivad ummikust mööda, kasutades selleks kõnniteed. Või äkki on nad hoopis need mölakad, kes toidupoe pikas järjekorras nõuavad vahelelaskmist põhjusega, et “mul on ju korvis ainult kaks asja”?