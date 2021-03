KAITSEVÄES PAARSADA NAKATUNUT: väljaload ja õppused pole peatatud 

Viimaste andmete järgi on kaitseväes Covid-19 haigusesse nakatunud 156 ajateenijat, tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on 50 nakatunut. Laasiku sõnul on nakatunud ajateenijad paigutatud karantiini kaitseväe väeosades, osa täidavad eneseisolatsioonikohust ka kodus. Ühtlasi on isolatsiooni paigutatud nakatunute lähikontaktsed.