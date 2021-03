BRITI ANALÜÜS: koroonavaktsiini esimene süst vähendab eakatel tõsise haigestumise ohtu 80% 

Inglismaa rahvatervise andmete põhjal tehtud analüüs näitas, et esimese vaktsiinisüsti kaitsetoime avaldus sellisel määral kolm kuni neli nädalat pärast vaktsineerimist. Uuriti üle 80aastaseid inimesi. Valitsuse teadlased rõõmustasid tulemuse üle, ent rõhutasid, et parima kaitse saavutamiseks on vaja siiski kahte annust. Šotimaa tervishoiuasutused avaldasid eelmisel nädalal sarnase leiu. Nad nimetasid seda tähelepanuväärseks.

Samal briifingul osales ka Inglismaa meditsiiniülema asetäitja Jonathan Van-Tam, kelle arvates võib uute andmete taustal öelda, et edukas vaktsiiniprogramm viib inglased järgmise paari kuu jooksul väga erinevasse maailma. Siiski tõdes ka tema, et teine vaktsiiniannus on jätkuvalt ääretult oluline osa Covid-19 vastu immuunsuse saavutamisel. Van-Tami hinnangul on otsus anda AstraZeneca vaktsiini ka üle 65aastastele inimestele end selgelt õigustanud – mitmes Euroopa riigis pole see veel lubatud (äsja andis sellise loa Prantsusmaa).