Siseminister: kaubanduskeskuste turvatöötajatel on õigus maskikandmist kontrollida 

„Paljud kaubanduskeskused on astunud tänuväärse sammu ja lisanud oma sisekorraeeskirjadesse kohustuse kanda maski ja hoida distantsi. Need on vajalikud käitumisnormid, mille täitmist on võimalik vastavate sisekorrareeglitega keskustes turvatöötajatel kontrollida,“ märkis Jaani.

Eile juhtus intsident kaubanduskeskuse turvatöötaja ja maskivastase inimese vahel Rocca al Mare keskuses, kuhu lõpuks kaasati nii gaas kui ka politsei. Juhtunu kohta loe ja vaata videot SIIT.

„Meenutan kõikidele Eesti inimestele – kaubanduskeskuses ja ka mujal siseruumides on maski kandmine juba alates novembrist kohustuslik. Suur tänu kõikidele neile, kes seda vajadust mõistavad, kannavad maski ning hoiavad distantsi. Selleks, et viirus seljatada, on vaja meie kõigi koostööd ning parim moodus on järgida kehtestatud reegleid,“ sõnas minister.