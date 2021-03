HOOLDEKODU = KIRVEHIND, PALJU RAHVAST JA VÄHE TÖÖTAJAID? Südamekodude juhtfiguur räägib, millal on loota suuri muutusi. Ja mis hinnaga? 

Martin Kukk on käinud üle Eesti umbes 80 hooldekodus. Ta on täheldanud laias laastus kolme probleemi: vana ja vilets infrastruktuur; hooldekodud asuvad paikdes, kus inimesed ei ela; kõige kriitilisem murekoht on aga teenuse kvaliteet ja tööjõud. „Lõpuks pole niivõrd oluline, kui kuldses – või vastupidi, räsitud – hoones teenust osutatakse. Teenuseosutaja on inimene, loeb tema vaimne seisund ja hooldamise soov,” ütleb ta.