Tiiu Järviste nõuab kohtus finantsinspektsioonilt hüvitist 

Lisaks finantsinspektsiooni otsuse tühistamisele ja ebaõigete väidete ümberlükkamisele nõutakse ka GFC Good Finance Company ASile varalise kahju hüvitamist summas 2,6 miljonit, on öelnud finantsinspektsiooni esindaja. Samuti on Järviste esitanud GFC Holding OÜ poolt talle loovutatud varalise kahju hüvitise nõude summas 3,6 miljonit eurot.

Nõue koosneb erinevatest majandus- ja palgakuludest, investeeringutest ja kasumi kaotamisest, samuti finantsinspektsioonile makstud sunnirahast ja ekspertiisitasust. Lisaks on Andrii Danchak, Tiiu Järviste ja Lada Riisna esitanud mittevaralise kahju hüvitamise nõuded, mille suurus on jäetud kohtu määrata ja see põhineb asjaolul, et finantsinspektsioon on esitanud ebaõigeid väiteid GFC Good Finance Company OÜ kohta ja toonud välja nii varasema nõukogu kui ka juhatuse liikmete nimed: Tiiu Järviste, Andrii Danchak ja Lada Riisna.

Tiiu Järvistel on käimas ka teine kohtuasi, seda Harju maakohtus, kus teda ja temale kuulunud makseasutuses GFC Good Finance Company töötanud kahte inimest süüdistatakse rahapesus.Järviste on öelnud, et rahapesusüüdistus, mis puudutab tema ettevõtte kaudu ühe jahi kolme miljoni euro eest mahamüümist Itaalias, on alusetu.„Meie innovaatilisele väikeettevõttele heidetakse ette, et üks GFC Läti klient müüs oma jahi Itaalias maha ja tehingu maakler saatis talle müügist saadud raha meie ettevõtte kaudu tagasi,“ selgitas Järviste. „Tehingu hind oli ligi kolm miljonit eurot. Aga selle alla kolme miljoni eurose ülekande tagajärjel võetakse ära ühe Eesti ettevõtte tegevuslitsent ja tembeldatakse teda suures ulatuses rahapesijaks ning kuritegelikuks organisatsiooniks,“ on ta rääkinud.