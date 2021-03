Tiiu Järviste nõuab finantsinspektsioonilt hüvitist 

Lisaks finantsinspektsiooni otsuse tühistamisele ja ebaõigete väidete ümberlükkamisele nõutakse ka GFC Good Finance Company ASile varalise kahju hüvitamist summas 2,6 miljonit, on öelnud finantsinspektsiooni esindaja. Samuti on Järviste esitanud GFC Holding OÜ poolt talle loovutatud varalise kahju hüvitise nõude summas 3,6 miljonit eurot.

Nõue koosneb erinevatest majandus- ja palgakuludest, investeeringutest ja kasumi kaotamisest, samuti finantsinspektsioonile makstud sunnirahast ja ekspertiisitasust. Lisaks on Andrii Danchak, Tiiu Järviste ja Lada Riisna esitanud mittevaralise kahju hüvitamise nõuded, mille suurus on jäetud kohtu määrata ja see põhineb asjaolul, et finantsinspektsioon on esitanud ebaõigeid väiteid GFC Good Finance Company OÜ kohta ja toonud välja nii varasema nõukogu kui ka juhatuse liikmete nimed: Tiiu Järviste, Andrii Danchak ja Lada Riisna.