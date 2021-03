Tallink kaebas Tallinna Sadama kohtusse ja nõuab 15,4 miljonit 

„Tallink Grupp ja Tallinna Sadam on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi Tallinna Sadama poolt Tallinna Vanasadamas pakutavate sadamateenuste õiglase hinnastamise osas, sealhulgas juba näiteks 2018. aastal. Meie hinnangul on Tallinna Sadam erinevatel kaubaturgudel, eelkõige Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel, turgu valitsevas seisundis,“ kommenteeris hagiavalduse esitamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Kuna varasematel aastatel ega ka viimase kaheksa kuu vältel peetud läbirääkimistel ei jõutud meie hinnangul turgu valitsevat seisundit omava, börsil noteeritud äriühinguga lahenduseni, peame vajalikuks läbi kohtumenetluse selgitada välja, kas Tallinna Sadam osutab teenuseid õiglaselt ja läbipaistvalt. Meie kogemus näitab, et Tallinna Vanasadama tasud on Läänemere piirkonna ühed kallimad. Seda seisukohta kinnitavad nii varasemad õiguslikud analüüsid kui ka teostatud tunnustatud ekspertide hinnangud, mille kohaselt on Tallinna Sadama sadamatasud Vanasadamas (ostujõupariteediga korrigeerides) oluliselt kallimad samalaadsetest teenustest näiteks Helsingis ja Stockholmis. Koostatud analüüside kohaselt on tasud keskmiselt kõrgemad vähemalt 20% võrra, kuid mitmel puhul ka olulisemalt enam,“ lausus Nõgene.

„Eesti on mereriik, mis tähendab ka seda, et Eesti sadamad on oluliseks väravaks välismaailma. Meie hinnangul on sadamateenuste ebaõiglasel hinnakujundusel laiem mõju kogu Eesti majandusele, kuna see pärsib tihedamat laevaliiklust ning selliselt takistab tihedamate ja keskkonnasõbralikemate ühenduste loomist Eesti ja regiooni teiste keskuste vahel,“ sõnas Nõgene.