VIDEO JA FOTOD | Võhmas pussitati kortermaja trepikojas kahte last, politsei pidas kinni 37aastase naise

Võhmas pussitati kortermaja trepikojas kahte last Foto: Lugeja foto

Politsei kinnitas, et täna kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses kaheksa ja kümme eluaastat. Õhtulehele teadaolevalt on tegu vendadega.