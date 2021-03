Seisukoht Seisukoht | Valitsuse kirumine ei leevenda pandeemiat Mart Treial, spordireporter , täna 17:57 Jaga: M

Mölisemine on maailma kõige lihtsam tegevus. Mis viga vinguda, et Kallas on tont. Või Kiik, Ratas, Helme, Seeder... Vahet pole, sisesta siia suvaline endise või praeguse valitsuse liikme nimi. Küll on piirangud liiga leebed, siis jälle liiga karmid.