Juhtkiri | Trahvihirmus koroonakorralikuks? 

Sestap on märgiline peaminister Kaja Kallase pöördumine nädalavahetusel, milles ta teatas, et piirangute täitmise üle suurendatakse kontrolli ja järgnema peavad trahvid. Kuna maskikandmisest keeldujate trahvimisele on takka kiitmas ka kaupmeeste liit (kuidas suhtuksid nad aga kaupluste trahvimisse?) ning riigi jõulisemat sekkumist ootavad ka omavalitsused, annab see mõista, et kaubandussektor on hädas piirangute omal käel jõustamisega, mida lubati vastutasuks kaupluste avatuks jäämisele.

Riigil on siin tõepoolest suurim jõuõlg, ent arvestamata ei saa jätta sedagi, et jõu kasutamine peab alati olema läbipaistev ja proportsionaalne – ja tunnistab ju Kallas isegi, et politseipatrullidele on mõistlikumat rakendust kui sedalaadi järelevalve. Kuidas näeks aga välja näiteks maski kandmisest keeldujate massiline trahvimine oludes, kus teiste seas on endine õiguskantsler Allar Jõks juba kuid tagasi hoiatanud, et selleks puudub (ilmselt) õiguslik alus? Kui igal muul juhul teab õiguskorra rikkuja täpselt, millega ta riskib ja millised on tema teo tõenäolised tagajärjed, siis ei saa kuidagi teisiti kohelda ka koroonapiirangute eirajaid.

Muidugi peaks terviseohutusnõudeid praegustes oludes sundima meeles pidama pigem mure enda ja lähedaste tervise kui võimalike sanktsioonide pärast. Teisalt on võimalik, et haiguse massiline levik ühes vaktsineerimisjärjekorra aeglase edenemisega võib tekitada väljaspool riskirühmi ja eesliini käega löömise tunde – kas viirusest ongi isegi mõistlikult käitudes enam võimalik pääseda?