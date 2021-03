Tanel Rebane | Heitlik aeg paneb inimesi kodu ostma 

Isikliku kodu soetamine on muutunud väga populaarseks. Näiteks andsime novembris Eestis välja 17% rohkem eluasemelaene kui aasta varem samal ajal. Usun, et see on vähemalt osaliselt tingitud sellest, et heitlikel aegadel hakkavad inimesed rohkem väärtustama seda, mis on päris oma ja pakub üldise ebakindluse sees rohkem kindlustunnet.

Eelmine kevad koos eriolukorraga oli korraks muidugi šokk nii kinnisvaraarendajatele kui ka ostjatele. Läks aga veidi aega mööda ja saadi aru, et see ongi uus reaalsus. Lisaks kogesid inimesed päris kiiresti, et polegi nii mugav kusagil köögilaua taga või diivaninurgal pidevalt koosolekuid pidada ning hakati kaaluma elamistingimuste kohandamist vastavalt uutele oludele. Kuna nõudlus taastus, said ka arendajad aru, et pole mõtet kellut nurka visata, vaid objektid tuleb lõpuni ehitada ja miks mitte ka uusi alustada.

Mõnevõrra on kinnisvaraturul märgata ka nähtust „eemale saamine“. See avaldub selles, et need inimesed, kes enne tahtsid elada Tallinna kesklinnas või Kalamajas, hakkavad vaikselt eeslinnadesse liikuma. Võimalik, et enam ei taheta olla nii inimeste keskel kui varem. Seda on näha ka hinnatõusust, mis mullu jõudis majadesse ja ridaelamutesse ehk siis kohta, kus on oma aed, kus on alati võimalik vabalt liikuda. Osa neist, kellel korter juba olemas, hakkasid otsima suvilaid ja maamaju ehk samuti kohti, kuhu saaks eemalduda.

Paljude inimeste jaoks ongi tekkinud mudel, et elan talvel keskkonnas, kus kohvik, pood ja kool on lähedal, aga suveks kolin mujale. Kaubaks lähevad ka päris pisikesed ja odavad suvilad, sest muru kasvab seal ju samamoodi ja ega kvaliteetsete maakodude osas polegi enam väga suurt pakkumist. Liiatigi pole lihtne teise laenu maksmine kui üks juba ees ja samuti teise omafinantseeringu leidmine.

Noortel on raske sissemaksu koguda

Kogu maailma trend on selline, et noortel on aina kulukam korterit osta. Kui näiteks 1985. aastal kulus noorel keskmiselt seitse aastat, et teenida raha 60-ruutmeetrise korteri ostmiseks, siis tänavuse seisuga kulub selleks juba üle kümne aasta. Küsimus pole intressides, mis on praegu ju väga madalad, vaid ikka omafinantseeringus. Eestis soovivad pangad laenu andmisel saada vähemalt 10 protsenti esimeseks sissemakseks ja seda võib olla noorel inimesel keeruline leida.

Eestis omab laenuga kodu 16 protsenti elanikest, üle 60 protsendi omab ilma laenuta ja 9 protsenti üürib kodu. Kõrge ilma laenuta kodu omamise ja madal laenuga kodu omamise protsent tuleb meil nõukogude ajast, mille lõppedes paljud said korteri, kus nad elasid, erastada. Näiteks Islandil on laenuga kodu 56 ja Rootsis 43 protsendil elanikest. Eks see näitab ka, kuhu Eesti liigub. Uued põlvkonnad tulevad peale ja laenuga kodu ostjate osakaal järjest kasvab.