Kas sinu pere on kaitstud? Vingugaas on tuvastatav üksnes anduriga!  

Sellise omaduste komplektiga vingugaasiandur tagab rahuliku une ja kindla teadmise, et sinu pere on väljaspool ohtu.

Väga hea vingugaasianduri saad Tamrexist. Itaalias toodetud Honeywelli kvaliteetanduris oleva sensori ja toiteallika eluiga on olenevalt mudelist 7 aastat või 10 aastat.



Vingugaasianduri pikk eluiga on terves ulatuses kaetud garantiiga. See näitab, et tootja on oma seadme kvaliteedis kindel ning vastutab selle eest kogu lubatud eluea jooksul.