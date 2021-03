Eesti uudised HAIGLAD VAEVLEVAD PERSONALIPUUDUSES: plaanilist ravi on vähendatud poole võrra Liina Hallik , täna 16:05 Jaga: M

KOROONAHAIGED VALLUTAVAD HAIGLAD: Plaanilist ravi on vähendatud poole võrra. Foto: Raigo Pajula

„Hirmuga vaatan iga päev tõusvaid nakatunute numbreid. Kas ma oma mitte-Covidi haigusega saan üldse ravi?“ on inimesed ärevil. Mure on põhjendatud, sest kõik suuremad haiglad nendivad, et järjest kasvava Covid-19 koormuse tõttu on plaanilist ravi oluliselt vähendatud. Ehkki haiglakohtadest veel puudust ei ole, napib nii arste, õdesid kui hooldajaid.