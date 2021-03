Eesti uudised KOROONA EDEKABEL: Eesti jõudis suurima nakatumisnäitajaga riikide sekka Priit Pärnapuu , täna 17:12 Jaga: M

Eelmise aasta suvest pärineb jaotus, kus kuni 16 nakatumist kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta loeti heaks näitajaks. Sellistesse riikidesse sai vabalt reisida ja sealt omakorda Eestisse tulla. Toimus ka pressikonverents, kus sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et eriolukord on plaanis taastada, kui nakatumisnäitaja jõuab 25ni. 50 nakatumist 100 000 elaniku kohta loeti suvel juba tõsiselt kriitiliseks tasemeks. Nüüd on Eesti nakatumisnäitaja jõudnud 1000ni. Suvisele skaalale see kuidagi ei mahu, aga eriolukorda jätkuvalt pole. Foto: Priit Pärnapuu

Nii palju positiivseid koroonateste kui Eestis viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta kuskilt mujalt naljalt ei leia. Meist ettepoole jäävad maailmas vaid Tšehhi, San Marino ja Montenegro. Vaata põhjalikelt graafikutelt, kui palju on maailmas ja ka Eesti eri maakondades nakatunuid ja koroonasurmi.