JUNN ON JUNNI OTSAS KINNI: kevadine Tallinn upub koerte väljaheidetesse 

Anni käis nädalavahetusel Õismäe tiigi ääres jalutamas. Ükskõik, kuhu ta pilgu suunas, hakkasid silma julgad: suured ja väikesed. „Nagu näitusel oleks käinud!“ kommenteerib ta, lisades et haljasala meenutas pigem väetatud põldu.

Koeraomanik Karl ei mõista seda samuti – ei tule ju väljaheiteid paljakäsi koristada. Tal endal on alati kotike jalutuskäigul kaasas. Sarnaselt Anniga on temagi pidanud kodus tegelema võõra looma väljaheite likvideerimisega. „Ma ei märganud õues, et koer oli kellegi väljaheite sisse astunud. Kui ta toas lahti lasin, oli sitarida esikust elutoa diivanile,“ ütleb Karl.

Merikesel on kaks väikest last. Ta tõdeb, et nendega praegusel ajal väljas käimine on paras peavalu, sest nagu lapsed ikka, tahavad nad joosta ja maast erinevaid asju korjata. „Kihvt küll, kui laps haarab maast puupulga, aga saab ka käed kakaseks,“ räägib ta irooniliselt.

„Need on nii väikesed!“

Liisale teeb muret aga see, et tema koer peab teiste koerte väljaheiteid millekski, mis tuleb ilmtingimata ära süüa. „Ma ei taha mõeldagi, mis parasiidid nende pooleldi lagunenud junnide sees on. Kogu aeg peab valvel olema ja koera keelama. Ajuvaba ju!“ nendib Liisa.

Teema kütab kirgi ka Facebooki grupis „Eesti koerainimesed“, kus on mitu vastavasisulist postitust. Kurdetakse, et eri piirkondades on isegi kõnniteed väljaheidetega kaetud. Märgitakse, et mõnes kohas on hunnikud sedavõrd muljetavaldavad, et jääb mulje nagu oleks kas elevandid või terve linnaosa ühes ja samas kohas hädal käinud.