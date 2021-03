Saksa liidumaade juhid: AstraZeneca vaktsiini eelisrühmad tuleb kaotada, muidu läheb toode raisku 

Saksamaa tervishoiuministeerium teatas eelmisel nädalal, et seni on riigis kasutatud vaid 15% olemasolevatest AstraZeneca vaktsiini varudest. Seega koguvad sajad tuhanded vaktsiinidoosid ladudes tolmu. Baden-Württembergi, Baieri ja Saksimaa liidumaade ministrid teatasid pühapäeval, et AstraZeneca koroonavaktsiini peaks pakkuma kõigile, kes seda soovivad – mitte ainult eelnevalt paika pandud eelisrühmadele.