Politsei kaebab edasi Aivar Mäe ahistamistrahvi tühistamise 

Aivar Mäe skandaal sai alguse mulluse jaanipäeva eel, kui Eesti Ekspress avaldas loo, kus anonüümsed allikad süüdistasid toonast rahvusooperi pealikku kohatus ja ahistavas käitumises. Mäe olevat otsekui „Tujurikkuja“ Onu Heino, kes enda arvates viskab nalja, aga tegelikult oli see kellelegi piinlik või alandava olukord. Mäe lükkas kõik ebasündsa käitumise süüdistused tagasi.

Politsei hakkas ajakirjanduses ilmunud väidete põhjal asja uurima ja Estonias algatati sisejuurdlus. Selle tulemused jäävad paraku saladuseks, sest vahetult enne seda, kui rahvusooperi nõukoda oleks hakanud tutvuma usaldusisiku koostatud raportiga, otsustas Mäe ametist taanduda. Teatrijuhile anti ligi 40 000 euro suurune lahkumishüvitis. Raport on nüüdseks hävitatud. Kuigi politseis käisid ütlusi andmas mitmed Estonia töötajad, sai Mäe lõpuks oktoobris väärteo korras 400eurose trahvi ja seda endise kolleegi Lisanna seksuaalse ahistamise eest. Endine teatrijuht ei nõustunud otsusega ja kaebas selle kohtusse.

„Ma olin enda osakonna ukse taga koridoris. Aivar Mäe tuli mulle vastu. Jäime tööalaselt rääkima. Ühel hetkel tuli ta mulle lähemale. Mul oli seljas triiksärgi kaelusega kleit. Ta tõmbas selle eemale. Mul oli seal all paljas ihu ja pesu. Ta hakkas kõva häälega naerma ja läks enda kabineti poole. Kõik juhtus nii kiiresti, ei jõudnud midagi öelda,“ meenutas Lisanna poolteist kuud tagasi kohtu ees tunnistust andes.

Lõpuks jäi asjas õigus Mäele. „Kohus ei tuvastanud, et A. Mäe teod oleksid olnud kannatanu tahte vastased ja tema käitumise tagajärjeks oleks olnud kannatanu inimväärikuse alandamine,“ seisab kolmapäeval tehtud otsuse selgituses. Tehtud trahv tühistati. Mäe ei soovi enda kohtuvõitu pikalt kommenteerida. „Tegelikult langetas meedia otsuse, süüdimõistva, ju kaheksa kuud tagasi,“ nentis ta. „Tänane otsus on pigem oluline peretuttavatele, kolleegidele, sõpradele. Ka minu enda jaoks oluline, et sisemist tasakaalu leida.“