Kunstiühingud: kultuuri sulgemisest ei piisa, viiruse ohjeldamiseks on vaja jõulisemaid piiranguid 

Avaldame pöördumise muutmata kujul:

Kunstiinstitutsioonid pöörduvad teie poole seoses 26.02.2021 kinnitatud koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud piirangutega kunstiasutustele. Leiame, et piirangute kehtestamisel ei ole valitsus arvesse võtnud kunstiasutuste poolt juba eelmise aasta kevadest alates kasutusele võetud meetmeid viiruse tõkestamisel ja meie panust visuaalkultuuri hoidmisel.

Tunnetame, et meile on riigi poolt osaks saanud põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine tingimustes, kus panustame igapäevaselt koos ülejäänud ühiskonnaga võitlusesse viirusega, omame toetavat rolli ühiskonna vaimse tasakaalu säilitamisel ja suhtume enda töövaldkonda ning olukorda riigis ja maailmas suure vastutustundega. Järgime oma tegevuses põhiseaduses sätestatut ja usume, et riik tunnetab vastutust kultuuri säilimisel läbi aegade ning järgib põhimõtet, et kelleltki ei tohi võtta tööd ega sissetulekut ilma piisava põhjenduseta.

Kultuur ei tohiks olla riigile meelelahutusega võrdsustatud kõrvaltegevus, mida on kõige odavam sulgeda. Kultuur on demokraatliku ühiskonna põhimõtteid edasikandev ning väärtustav valdkond. Neljapäevane valitsuse otsus kannab kahetsusväärselt laiemalt sõnumit suhtumisest kultuurivaldkonda ja selle väärtustamisse kuivõrd väärtushinnangute kaalumisel jäi kultuur riigi silmis võrreldes majandusega kaotajaks, vaatamata sellele, et kultuur annab läbi erinevate tegevuste ja loomemajanduse kaudu märkimisväärse panuse majandusse. Kultuurivaldkonna tervikuna sulgemine on arusaamatu ja põhjendamatu. Iga piirang peab kandma viirusetõrje eesmärki ning arvestama konkreetse tegevuse eripäradega – pelk tegutsemine ühes või teises valdkonnas ei tohiks olla piirangu seadmise üldiseks eelduseks.

Viirus ei küsi, mis valdkonnas tegutsetakse, vaid selle levik sõltub inimeste liikumise, käitumise ja ruumipaigutuse loogikast iga üksiku tegevuse puhul eraldi. Sellest aspektist on pood ja muuseum küllaltki sarnased asutused, mistõttu jääb selgusetuks, miks kaubanduspindadele pakuti täiendavate usaldusmeetmete kasutuselevõtul võimalust jääda avatuks, kuid muuseumitelt ja näitusesaalidelt nõutakse sulgemist olenemata sellest, et korrektsete usaldusmeetmete korral on nakatumisrisk väga madal.

Samavõrra ebaloogiline on rõhuda selles olukorras valdkonnasisesele solidaarsusele. Näiteks kino ei võida muuseumi sulgemisest, pigem vastupidi – mida vähem on sulgemisi, seda vähem on hiljem ka kultuurivaldkondade ühisest kriisileevenduseks mõeldud abimeetmetest taotlejaid ning seda suurem on võimalus kannatajatel saada tegelikele vajadustele ligilähedast abi.