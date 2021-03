Maailm KÜSITLUS VENEMAAL: 64% idanaabritest usub, et koroonaviirus on biorelv Toimetas Aare Kartau , täna 12:39 Jaga: M

Paljud venelased arvavad, et koroonaviirus on bioloogiline relv. Foto: TASS/Scanpix

Sõltumatu uuringuagentuuri Levada korraldatud küsitlusest selgus, et ligi kaks kolmest Venemaal elavast inimesest usub, et koroonaviirus on inimeste loodud biorelv, vahendab The Moscow Times.