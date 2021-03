VIDEO | Tanel Kiik: nakatumise kasv on enam kui murettekitav, haiglaravi vajadus ületab meie võimekust

Allik sõnas, et on suurendatud testimiskohtade aruv ning vajadusel pikendatakse ka lahtiolekuaegu. Medicumi juhi sõnul avatakse Tallinnas Saku suurhalli kõrval teinegi testimispunkt, samuti avati testimispunkt Maardus ning testibussi tahetakse saata Kundasse.

Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Sule, et haiglaravi vajadus on läinud nii-öelda nooremaks - kõige vanemas vanusegrupis ehk 70+ aastate hulgas on haiglaravi vajavate inimeste arv langenud, ent juurde on tulnud nooremates vanusegruppides. Sule sõnul on intensiivravil palju 40-50aastaseid.

Sule ka lisas, et plaanilise ravi korraldamine sõltub haiglati, ent praeguseks on juba umbes 50% ulatuses plaaniline ravi peatatud.

Tanel Kiige sõnul on esimese vaktsiinidoosi saanud kätte 5,9% Eesti elanikest, kaks doosi 2,6%. Minister lisas, et 80+ elanikkonnas on vaktsineerimise hõlmatus eile seisuga 23,2%, aga on ka maakondi, kus on see üle kolmandiku juba.

Ministri sõnul on ka 80% Eestisse jõudnud vaktsiinidest ära kasutatud, 10 protsenti on saadetud raviasutustesse. Tema sõnul hoitakse laos varusid ravimitootjate ettekirjutiste pärast - vaktsiinidooside vahele peab jääma kindel intervall ning kui peaks kasutama vaktsiinitootjate soovitustest erinevaid reegleid, ei vastuta kõrvaltoimete eest enam ravimifirma.

Minister ka sõnas, et allkirjastas vahetult enne pressikonverentsi algust taotluse 500 000 eurole, millega rahastatakse politsei- ja piirivalveametit (PPA) järelevalvet piirangutest kinnipidamisele (50% täituvus ja 2 + 2 reeglitest kinnipidamine toitluskohtades ja siseruumides - toim.) ning terviseametit lähikontaktsete kaardistamisel. Kiige sõnul tuleb leida ka tasakaal piirangute rikkujate trahvimisel ja hoiatamisel. Ta lisas, et trahve on küll tehtud, aga omaette eesmärk pole rikkujaid trahvida.