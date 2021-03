KONSERVATIIVIDE KONVERENTS: Donald Trump teatas kriitikast nõretavas kõnes, et ei loo uut parteid 

„Seisan täna teie ees ja kuulutan, et imeline teekond, mida me neli aastat tagasi koos alustasime, pole kaugeltki lõppenud,“ lausus Trump, kes soovis rääkida vabariiklaste partei ja riigi tulevikust. Ta lükkas siiski tagasi kuulujutud, nagu plaaniks ta asutada uut erakonda. Trump nentis, et selline käik killustaks konservatiive ja seeläbi ei võidetaks enam kunagi. „Meil on vabariiklik partei. See ühineb ja saab tugevamaks kui iial varem,“ põrutas endine president.