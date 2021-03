Eesti uudised SALAKÜTTIDE JÄLIL: kas kuuliauguga korjus viib tagaotsitud laskjani? Marvel Riik , täna 14:02 Jaga: M

TROFEEHIMU: Suurkiskjate – hundi, karu ja ilvese – küttimise vastu on huvi suur, kuid jahilube jagatakse selleks märksa napimalt kui sõraliste puhul. Peamiselt ihkavad jahimehed saada uhket trofeed. Foto: Kollaaž (Aldo Luud, Keskkonnaamet)

Mõni salakütt nabitakse kinni, kui püssiraud on veel kuum. Teise tapjani võib juhatada uluki DNA-proov. Kolmandat ei päästa ka luiskelugu, et ta tahtis konservikarpidesse panna auto alla jäänud põdra liha. Kuidas on Eesti metsades salaküttijad vahele jäänud?