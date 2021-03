Õigusteadlane: Jaak Joala kaubamärgi patenteerimisel on hulk probleeme, ka pahausksuse küsimus 

Jaan Ginteri sõnul on selge, et kui Patendiamet rahuldab kaubamärgi skulptuuride ja monumentide klassis registreerimise taotluse, ei teki sellest veel automaatselt võimalust, et keegi saaks kohe sunniviisiliselt ausamba oma koha pealt ära viia. „Muidugi oleks kaubamärgi skulptuuride ja monumentide klassis kuju eemaldada soovija nimele registreerimise järel suurem tõenäosus, et ausamba püstitajad kaubamärgi omaja taotlusel Jaak Joala kuju vabatahtlikult ära viivad, aga kui nad seda ei tee, siis tuleks kaubamärgi omajal oma õiguste maksma panemiseks ikka kohtusse pöörduda,“ räägib Ginter. Tema sõnul on märksa keerukam küsimus, kas Patendiamet selle kaubamärgi sellisel eesmärgil skulptuuride ja monumentide klassis registreerimisega nõustub.

„Kaubamärgiseaduse kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Ei ole välistatud, et kuna kaubamärgi registreerimist taotletakse selleks, et juba olemasoleva teose eksponeerimist keelata, siis võib taolist taotlust pidada pahauskseks,“ ütleb Ginter. Ning samuti ei ole välistatud, et Patendiamet võib keelduda selle kaubamärgi registreerimisest skulptuuride ja monumentide klassis kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 4 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. Nimelt on võimalik argumenteerida, et selle kaubamärgi skulptuuride ja monumentide klassis kasutamine kahjustaks ausamba autori ja tellijate õigusi, sest kaubamärki taotletakse just selleks, et ausamba autor ja tellijad ei saaks oma ausambaga seonduvaid õigusi teostada. Kui Aaltonen kaubamärgi omanikuna ei soovi aga ausammast eemaldada, siis on tõenäolisem, et need, kes sooviksid ausamba eemaldamist, peavad kohtusse pöörduma, sest vabatahtliku eemaldamise tõenäosus registreeritud kaubamärgi omaniku tahte vastaselt on vähem tõenäoline kui enne kaubamärgi registreerimist, lisab Ginter.