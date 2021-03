Süüdistuse saanud kohtuniku ametitegevus peatati   

Pankrotihaldur Sirje Taelale, vandeadvokaat Olev Kuklasele ja talle kuuluvale advokaadibüroole AB Kuklase ja Partnerid esitati süüdistus altkäemaksu andmises. Süüdistuse kohaselt on Vavrenjuk eelistanud oma tuttavaid pankrotimenetluste halduritena ning teinud enda sõpruskonda kuuluvate pankrotihaldurite suhtes soodsaid otsuseid.

Nende eest on ta saanud endale ja oma perekonnaliikmetele vastuteeneid. Lisaks esitati Eveli Vavrenjukile, Mark Vavrenjukile ja Mirko Vavrenjukile süüdistus kelmuse katses, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Eveli Vavrenjukile esitati süüdistus ka isikuandmete ebaseaduslikus avaldamises omakasu eesmärgil. Süüdistuse kohaselt on Vavrenjuk edastanud talle vaid kohtunikuameti tõttu kättesaadavaid andmed enda pereliikmele, et viimane saaks õigusabi teenust osutada.