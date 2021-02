Juhtkiri | Kas valitsus kuulab teadlasi? 

Nüüd, mil teadlaste soovitused on kõigile huvilistele näha, on põhjust jälle üllatuda, sest valitsuse vastu võetud piirangud osutusid oluliselt leebemateks nendest, mida teadlased poliitikutele ette panid. Esmane reaktsioon oleks, et milleks anda nõu kellelegi, kes on kurt teadlaste soovituste suhtes. Sest kellel veel peale teadlaste on mitte ainult parim ülevaade olukorrast koroonarindel, vaid kes oskavad ka ette näha, millised võivad lähiaja arengud olla. Teadlaste eelis on seegi, et asju nähakse ilma poliitilise vahu uduloorita.

Kas aga valitsus peaks piirangute kehtestamisel lähtuma ainult isiklikust maailmavaatest või peaks prioriteet olema ikkagi inimelude säästmine? Arvestades nädalavahetuse rekordilisi päevaseid nakatumisnäitajaid – 1204 ja 1570 juhtu -, ei pruugi kaugel olla aeg, kui haiglate ülekoormuse tõttu tuleb hakata otsustama, keda lubada ravile, keda mitte.

Täna teadusnõukogu avalikustatud soovitustele võime valitsuselt olukorra kontrolli alt väljudes aru pärida, miks nad ei võtnud kuulda spetsialistide näpunäiteid. Valitsusel on otsuste vastuvõtjana poliitiline vastutus. Hiljemalt valimistel saab nende tegevus valijate hinnangu. Kui valitsusel õnnestub leida teadlaste pakutust parem lahendus, siis on põhjust neid kiita iseseisva mõtlemise eest. Nii saab öelda, et kui Kallas teeb panuse ühiskonna avatuna hoidmisele, siis see risk võib kahe kuu jooksul pöörduda nii tema kaotuseks kui ka võiduks.

Arvestades, et ühiskonna avatuna hoidmisel on väga oluline eelkõige majanduslik külg, siis miks pole nõukoja liikmete seas viirusekspertide kõrval ka majandusasjatundjaid, kes aitaksid välja töötada ettevõtluse kriisist väljumise kava. Just toetusmeetmete puudumine on olnud piirangutest räsitud ettevõtjate põhiline ja läbi etteheide riigile pandeemia kestel.