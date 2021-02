Krimi Korteriomaniku jalad tühermaale vedanud laibatükeldaja püüdleb vabadusse Kristjan Väli , täna 21:04 Jaga: M

Tarmo Lepik kohtusaalis 2007. aastal. Foto: Marianne Loorents

Korteriperenaise taburetiga surnuks peksnud ja seejärel ohvri laiba tükeldanud Tarmo Lepik on talle määratud karistusest pea kõik ära istunud, kuid sellest hoolimata proovib ta enne tähtaega vabadusse pääseda. Tunamullu rääkis ta kohtule, et võiks vabadusse pääseda, kuna on muutnud mees ja mõistuse pähe võtnud.