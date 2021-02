Arheoloogid: Pompeist leiti haruldane ratassõiduk 

„See üliharuldane leid aitab meil paremini mõista antiikaega,“ kinnitab Pompei leiuala direktor Massimo Osanna ajalehele The Guardian. „Varem oleme väljakaevamistel leidnud töö- ja sõjavankreid, kuid mitte ühtegi sarnast, mida kasutati näiteks paraadidel või muudel pidulikumatel puhkudel. Meie omaga sarnane vanker on leitud 15 aastat tagasi Kreekast, Bulgaaria piiri lähedalt. Ehituselt on sealne vanker meie omaga küll sarnane, kuid mitte samamoodi ehitud ja tõenäoliselt tarvitati sealset sõidukit hoopis teistel ülesannetel.“