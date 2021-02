Eesti uudised Metsavana paljastab, milline tuleb märtsi ilm. Kas kelgutama veel saab? Kristjan Väli , täna 17:53 Jaga: M

GALERII

LINNUD ON HEAD ABIMEHED: „Praegu on näiteks tihased väga vaikselt, üldse ei sädista. See tähendab, et hilistalv läheb edasi, aga mitte kange külmaga,“ selgitab Metsavana. Foto: Martin Ahven

„Plirts-plärts, käes on märts,“ võtab Raplamaa ilmavaatleja Arvo Saidla kokku eeloleva kuu, mis ühtlasi on ka viimane talvekuu. „Talve viimase faasi algus,“ muheleb ta ootusärevalt ja lubab, et õige pea hakkab ilmataat igasuguseid vingerpusse mängima.