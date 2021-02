Vandenõuteooria: Kas Estonia laeva kapten Avo Piht päästeti? 

Kapten Avo Pihti naine Sirje Piht kuuleb hommikustest raadiouudistest, et tema mees võib olla päästetud. Kapten Erich Moik teatab Sirjele rõõmsa uudise: „Palju õnne, teie mees on elus!”.

Ajakirjanik Andres Raid usub, et ellujäänute nimenimekirjad on tagantjärele võltsitud. "Usun kindlasti, et kapten Piht päästeti laevalt, kuid olen kindel, et ta on juba tapetud," ütleb Raid. Paljud usuvad koos Raidiga, et Piht teadis midagi, mis päevavalgust ei kannatanud.