Lutsar: inimesed peaksid kohe asuma kontakte vähendama

Lutsari hinnangul on raske öelda, kui kõrgele nakatumine praegu veel tõusta võib, kuid kuna olukord on kriitiline, siis tuleks Lutsari sõnul koheselt asuda kontakte vähendama, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet "Aktuaalne kaamera".

Lutsar märkis, et vaktsineerimise edu sõltub sellest, kui palju vaktsiine Eestisse jõuab ning praegu on saavutatud parim tulemus, mis antud olukorras on võimalik.