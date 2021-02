Eesti uudised Eesti edukad investorid: alustuseks tekita säästmisharjumus ja ole järjepidev Piret Reiljan , täna 17:49 Jaga: M

HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS: „Säästmisharjumuse tekitamisel alusta kasvõi 10 euro kaupa, kuid säästa regulaarselt. Kui oled juba väiksema summa säästmisega harjunud, siis võiks summat tasapisi suurendada,” õpetab investor Kristjan Liivamägi.. Foto: Scanpix/Panthermedia

Enne investeerima asumist on oluline üle vaadata oma igakuised kulutused ja tekitada püsiv säästmisharjumus. Säästmise ja sissetulekute suurendamise nipid on kasulikud ka juba investeerivale inimesele, sest need aitavad investeeritava summa suurust kasvatada.