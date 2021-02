Telefon on punane: Simmo Saar meenutab, kuidas koroonaviirus Eestisse jõudis 

„„Telefon on punane“ tähendas nii minu töökõnede numbrit majutanud NOKIA 3310 korpuse värvust kui seda, et selle retrohõngulist (ja kolleegide närve söövat) helinat sai mõned kuud kuulda pea lakkamatult. Telefoni kõrval asetsev kellakene (mida paar pahast kommentaatorit on pressifoto põhjal pidanud Rolexiks) oli aga vahva abimees pressikonverentsidel, sest sukeldajakellale omaselt sai sel täpselt fikseerida teatud ajaperioodide algust. Kuigi koroonaviirusega olime terviseametis tegelenud juba jaanuari keskpaigast, muutus kõik siiski vääramatult aasta tagasi ehk 27. veebruaril kell 6.08, sain mil saabus kolleegilt tekstisõnum: “meil on esimene nakatunu, helista”. Olime selleks vaimselt end ettevalmistanud, sest esimese nakatunu tulek oli ju ainult aja küsimus. Olime mõelnud läbi ka selle, kuidas olukorras käituda, kuid… Me polnud arvestanud poliitikutega. Ning seetõttu oli edasi juhtunu hiljem juba normiks saanud kaose esimene peatükk - sotsiaalminister Tanel Kiik tahtis Terevisioonis esimesena Eesti inimesi pommuudisest teavitada. Seda hoolimata tõsiasjast, et meil inimestele midagi suurt muud öelda ei olnud – infot esimese nakatunu kohta oli väga vähe. Üritasime ministrit tagasi hoida, sest kommunikatsioonikaos oli sellise sammu juures vältimatu. Loomulikult tegi Kiik asja teatavaks. Kell 8 koguti vastutavad inimesed sotsiaalministeeriumi ministriga nõu pidama. Seal tuli muude probleemide hulgas tegeleda ka nakatunut vedanud bussi otsimisega (mis oli juba teel Peterburgi) – meie põhja regionaalosakonnal ju bussi ega bussifirma kohta infot veel polnud. Meedia ajas aga juba palavikuliselt jälgi ja sai alguse kuudeks korduma jääv muster - mina istun äärmiselt olulisel koosolekul ja ei saa telefonile vastata, terviseameti tollane meedianõunik pidi sel ajal aga haldama kogu meedia küsimustelaviini ja sotsiaalmeediat. Ja muidugi polnud ka temal midagi tarka öelda, sest kommunikatsiooniosakond sai arengutest sageli vaat et viimasena teada. Seega jäi vastamata hulgaliselt telefonikõnesid, sest üks kõne järgnes teisele ning tagasi helistada polnud füüsiliselt võimalik. Seega, kallid ajakirjanikud, vabandan selle eest, et nii mõnigi mind seekord tabada ei suutnud. Kell 11 algavale pressikonverentsile läksime puuduliku infopagasiga: me küll teadsime näiteks bussi müüdud piletite arvu, kuid nagu hiljem selgus, ei võrdunud see sugugi bussis viibinud inimeste arvuga – kõik reisijad ei jõudnud bussile, mõni võis aga mugavuse pärast osta ka kõrvalistuja pileti enda reisikoti mahutamiseks. Kõik see hakkas hiljem õõnestama sõnumite usaldusväärsust," meenutab Saar möödunuid sündmusi.

„Kommunikatsiooniabi korras hakkas valitsuse kommunikatsioonibüroo (koostöös sotsiaalministeeriumiga) tekitama kõikvõimalikke Whatsup-gruppe, sest kriisist tahtsid osa saada nii sotsiaalministeeriumi kui riigikantselei kommunikaatorid. See oli tüütu, sest gruppides ei jagatud mitte olulist infot, vaid lobiseti niisama. Ainsad, kellel polnud aega neis gruppides muretult muljetada olid terviseameti töötajad, sest me pidime reaalselt tööd tegema. See oli see aeg, kus riigiaparaadi muud osas kõlgutasid jalgu, kuid terviseameti kriisimeeskond oli juba kuu aega koos käinud.

Küsimusi oli sel (ja ka järgmistel) päevadel üleval rohkem, kui neile oli pakkuda vastuseid. Me pingutasime, et anda oma parim tingimustes, kus infot polnud või see muutus, kus juhte oli palju, kuid vastutajaid mitte ning kus iga järgmine päev tõi uue pöörde. Nägin oma silmaga, kuidas paljukiidetud riiklik aparaat muutus kaoseks. Tabletop-õppused, mis alati edukalt lõppesid, polnud meile midagi õpetanud – juhtimistasanditest sõideti üle, välisminister ja välisministeerium tegid ülejäänud valitsuse liikmetega kooskõlastamata netisoolot, peaminister läks mööda situatsioonikeskuste raportitest ja nõudis infot otse terviseameti teenistujatelt. Formaalselt juhtis kriisi lahendamist terviseameti kriisistaap, kuid tegelikkuses vaatasime ammulisui valitsuse pressikonverentsi, sest sealsed otsused tulid meile üllatusena.