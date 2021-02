Tõnis Lukas uutest piirangutest: kui Maardus ei oska inimesed bussis käituda, siis ERMi kinnipanek selle valguses on ebaproportsionaalne

"Kogu kultuuri tähenduses, eriti praegu, viimaste piirangute otsustamise sõnavara puhul torkas mulle väga silma, et räägitakse kultuurist kui meelelahutuse osast. Ei panda tähele seda, et kultuur on tegelikult meie rahva riigi olemasolu ja püsimise päris osa. Seda ei saa pelga meelelahutusena võtta," on Lukas muserdunud.

Suure üllatusena tuli valitsuse sulgemisotsus muuseumite jaoks, kuna valitsus otsustas hilise lisana ka nemad piirangutesse kaasata. Algselt plaanis valitsus sulgeda vaid teatrid ja kontserdisaalid. Loe lähemalt SIIT.

Lukas seda otsust õigeks ei pea. "Esiteks kohti, kus viirus ei levi, pole vaja kinni panna, ja teiseks, kui regiooniti on levik väga erinev, ei tohiks kogu Eestit käsitleda ühe territooriumina. Kui rääkida muuseumitest, siis need on kohad, arvestades meetmeid mida kasutatakse, kus püütakse kõigi turvalisust tagada, nii töötajate kui külastajate," märgib ta.

"Ma olen muuseume alati vaadanud sellise kultuurse vastukaaluna kaubanduskeskustele. Selle asemel, et inimesed kogunevad kaubanduskeskustesse, võiksid nad külastada muuseume. Seetõttu on eriti kahetsusväärne, et nüüd kaubanduskeskused jäävad piiranguteta lahti ja muuseumid pannakse kõik kinni. See on ebaproportsionaalne," nõustub Lukas muuseumijuhtide hämminguga.

"Ei ole teada, et oleks tohutute buumiaegadega tegemist, kus avatakse mõni suur rahvusvaheline näitus, või mõni suur uus muuseum, kus joostaks tormi kohe alguses. Sellistel puhkudel on olnud masside liikumine. Praegu on tavarežiim ja üldiselt, üle keskmise suurusega ja suuremates muuseumites, ei ole üheski ruumis kunagi sellist probleemi, et liiga tihedalt oleks rahvast koos. Väiksematel muuseumitel tuleb režiimi kuidagi teisiti tagada. Niiet kindlasti muuseumid ei ole ohtlik koht," kinnitab Lukas.

Muuhulgas ei saa Lukas aru, miks valitsus kogu Eestit ühe puuga lööb. "Kui Maardus ei oska inimesed bussi peal käituda ja seal levib viirus hüppeliselt, siis Võru muuseumi või ERMi kinnipanek on ebaproprtsionaalne."