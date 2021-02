Soome valitsus valmistub komandanditunniks 

Henrikssoni sõnul on koroonaolukord viimastel päevadel halvenenud ning valitsusel tuleb valmistuda halvimaks. Justiitsministri sõnul on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kaalumisel liikumise keelu kehtestamine, mille juriidilise ettevalmistamisega tegeleb peaministri büroo.

Henrikssoni sõnul võib liikumiskeeld tähendada seda, et teatud piirkondades või kindlatel aegadel ei ole lubatud inimestel kodunt lahkuda. Ta meenutas, et Euroopas on olnud mitmes riigis väga ulatuslikud keelud, mis lubavad külastada vaid toidupoodi ja apteeki.