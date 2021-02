Muuseumijuhid hämmingus: kas kaubanduskeskuste juhid tegid tugevat lobitööd, et nemad lahti jäävad ja meie peame uksed kinni panema? 

Ojari tõdeb, et valitsuse otsus muuseumid kuuks ajaks sulgeda tekitab hämmingut. “See oli väga halb üllatus. Eriti sellises olukorras, kus kaubanduskeskused otsustati lahti jätta. Kui valitsuse eesmärk on kõigi kultuuriasutuste kinnipanekuga vähendada nakatumiste arvu, siis päris kindlasti ei ole kultuuriasutused need kohad, kus inimesed kõige rohkem nakatuvad, eriti muuseumid. Seda on teaduslikult ka uuritud ja põhjendatud. Ma kardan, et märtsi lõpuks ei lähe numbrid nii palju alla, et võiks jälle aprillis riiki jälle uuesti rohkem avada. Seega muuuseumite sulgemine ei täida eesmärki nakatumisnäitajate alla saamiseks,” usub ta.