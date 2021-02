Paavo Nõgene: vaktsineeritavate nimekirja tuleb laiendada 

"Eestisse on saabunud 141 510 doosi vaktsiini, süstitud on 111 039 doosi. Süstimata 30 471 doosi. Nädala alguses tulevad uued tarned. Kui meil on keeruline saavutada olemasolevate nimekirjadega kiiret vaktsineerimist, siis tuleb kokku leppida nimekirja laiendus ning võimaldada Astra Zeneca vaktsiiniga vaktsineerimine neile, kes seda soovivad, kuid on nimekirjades tagapool," kirjutab Paavo Nõgene ja lisab: "Seda peaks võimaldama kohe esmaspäevast. Iga õlavarres olev doos aitab vähendada haiglasse sattumise riski, haiglakoormust. Eestis on piisavalt erameditsiinikeskusi, keda saab kaasata konkreetsete gruppide vaktsineerimise läbiviimiseks. Seda saab teha nii riik, seda saavad teha ka ettevõtted/asutused, kus eesliini töötajad töötavad."