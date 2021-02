Hädaabikõnede sisu on muutunud: vaimse tervisega seotud probleemide hulk suureneb 

Pandeemia ja piirangute tagajärjel on inimeste kasvavaks probleemiks muutunud vaimne tervis. "Me võime käia tervetes vahetustes, kus see on kõik, millega me tegeleme," ütleb sanitar Kieran McClelland, vahendab SkyNews.

Kiirabitöötaja kirjeldab õhtut, kus teehooldajate meeskond leidis tänavalt kokku kukkunud naise. Meedikud tuvastasid, et naine on võtnud üledoosi, sest tema isa suri eelmisel õhtul koroona tõttu.

"Me saame praegu palju vaimse tervise väljakutseid, kus inimesed lihtsalt ei tule olukorraga toime," ütleb meedik Vicki. "See on kurb. Oleme näinud rohkem enesetappe ja inimesi, kes üritavad endalt elu võtta. See on keeruline, kuid anname alati endast parima, et aidata."