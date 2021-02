Maailm VÕIDUJOOKS MARSILE: suurriigid püüavad kosmosest au ja kuulsust Juhan Mellik , täna 19:05 Jaga: M

GALERII

IHALDUSVÄÄRNE SIHTKOHT: Kes käib Marsil, see on tehtud mees ka Maa peal. Foto: Panthermedia/Scanpix

„Head uudised: ma arvan, et kosmoselaev on heas seisus,” juubeldas Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA projektijuht Matt Wallace nädalapäevad tagasi. Ameeriklaste kosmosekulgur Perseverance (Visadus) maandus edukalt planeedi ekvaatori lähedal asuvas Jezero nimelises kraatris. Kui eelmisel sajandil käis võistlus selle peale, milline riik jõuab esimesena kosmosesse ning seejärel Kuule, siis tänapäeval on panused kõrgemad: kes ja millal saadab esimese inimese Marsile? Konkurents on tihe.