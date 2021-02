Assar Paulus saab peagi vanglast vabadusse

Paulus on korduvalt üritanud ennetähtaegselt vanglast vabaneda, kuid seni pole teda õnn saatnud. Küll on Tartu halduskohus otsustanud, et Viru vangla on rikkunud Assar Pauluse õigusi, kui hoidis teda üle 45 päeva üksikkongis. Seda tuleb kohtu hinnangul pidada ülemääraseks ja ebaproportsionaalseks.