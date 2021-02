Juhtkiri | Valitsus riskib 

Kui teisiti tegemist saab neil juhtudel põhjendada poliitilise valikuvabadusega – valitsusvahetusel on tagajärjed – ja tõsiasjaga, et parima võimaliku lahenduseni ei jõudnud ka eelkäijad, siis hoopis huvitavaks läheb, kui valitsus ei võta kuulda teadusnõukoja soovitusi. Kuna viimastega saab nüüdsest tutvuda igaüks, on oluline edasiminek avalikus ja avatud kommunikatsioonis, kuigi see paneb valitsuse üksikud otsused juba eos küsimärgi alla.

Nii teame, et avatuna püsivad kaubanduskeskused ja suhteline vabadus valida töö tegemise kohaks just kontor on valitsusliikmete isikliku initsiatiivi tulemus, millele teadusnõukoda takka ei kiida. Vastupidi – teadusnõukoja liikmed on järjest tunnistanud, et nemad näinuksid sarnase stsenaariumi kordumist, nagu oli möödunud kevadel. Seda enam, et vaid vähesel määral häiritud igapäevaelu juures on kaduma läinud tunnetus, et olukord on tõepoolest tõsine. Kusjuures möödunudkevadised nakatunute ja hospitaliseeritute arvud paistavad kõverpeeglis lausa kauge unistusena, kui eriolukorra välja kuulutamise päevaks oli meil 27 nakatumisjuhtumit. Tagantjärele tarkadena saame seda pidada ennatlikuks, ent kuidas hindame praegust olukorda aasta pärast?