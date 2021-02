HELLUSENÄLG: kuidas mõjub meile pikaajaline kallistuste põud? 

Kui New York Times juunis nakkushaiguste eksperte intervjueeris, avaldasid nood arvamust, et kulub vähemalt aasta, enne kui söandame taas sõpra kallistada või nendega kätelda. Igapäevasest puudutusest on koroonapandeemia ajal saanud võitlustanner, kus kombatakse isiklikke piire ja terviseriske. Puudutustest hoidumine oli esimene, mida meile juba enne sotsiaalse distantseerumise, maskide ja kojujäämise nõuet südamele pandi, meenutab leht. Kuid kauane ilmajäämine inimlikust puudutusest võib lõpuks kaasa tuua mitmeid terviseprobleeme eesotsas ärevuse ja depressiooniga, ütleb New York Timesile puudutuste ekspert, Miami ülikooli juures asuva puudutuste uurimise instituudi juhataja Tiffany Field.