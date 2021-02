UUED PIIRANGUD: kirikud, teatrid, muuseumid kinni; spordisaalid jäävad avatuks

Peaminister Kaja Kallase sõnul kehtestas valitsus teadlaste ettepanekuid arvestades ja kõiki asjaolusid kaaludes üle Eesti täiendavad reeglid, sest viimastel nädalatel on nii koroonaviirusega nakatunud kui ka hospitaliseeritud inimeste arv kiiresti kasvanud. Valitsus soovib piirangutega tagada haiglate võimekuse võtta vastu uusi haigeid ning jätkata plaanilist ravi.

Piirangute eesmärk on, et nii nakatumisnäitaja kui ka haiglas viibivate COVID-19 patsientide arv stabiliseeruks ning hakkaks seejärel vähenema. Selleks on vaja vähendada inimeste kokkupuuteid ja peatada viiruse leviku kasv.