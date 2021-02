Joonas Laks | Talvine teehooldus saab olla inimsõbralik ja keskkonnasäästlik 

Kinnistuomanikud on vähemalt sama kirju seltskond kui jalakäijad – on neid, kes hea meelega oma majaesise puhtana hoiavad ja seda ka teistelt nõuavad, on neid, kes seda parema meelega ei teeks ja peavad linna maa hooldamise kohustust feodaalseks reliktiks. Seejuures on mõlemal õigus. Süsteem muutub paindlikuks, kui lubada valemisse eraettevõtja või ühistu, mis mõistab, et klient on kuningas. Kliendiks on antud juhul, vaata kust otsast tahes, linnaelanik.

Klient on see, kes soovib tänava puhastamisega mõne lisaeuro teenida, aga ka see, kes soovib mõistliku hinna eest teenust sisse osta. Kes või mis võiks seda tehingut vahendada? Ühistu (mitte segi ajada korteriühistuga), mille liikmed nad mõlemad on, oleks minu esimene vastus, aga kuna oleme nende loomisel ja käigus hoidmisel alles lapsekingades, siis pööraks tähelepanu ettevõtete poole. Tänavahooldusega tegelevaid ettevõtteid on meil hulgim. Kas nemad oleksid nõus lisaks oma tehnika rakendamisele ka kohalikke elanikke kaasama? Seda küsimust ei ole tõenäoliselt neile keegi veel esitanud. Uudistes näidati hiljuti hoopis üht uhket lumekoristusrobotit. Lahendus seegi, aga kas kõigile?

Las lumi jääb

Üks suur hoolduskulu linnale on ka lume väljavedu – nii aja- kui ka tehnikakulu on märkimisväärsed. Tuletan meelde, et see, mida hunnikust hunnikusse tõstetakse ja siis välja viiakse, on tegelikult vesi. Jah, külmaga võtab ta tahke kuju, aga ilma soojenedes muutub taas vedelaks ning voolab ise minema. Loomulikult on see lumi saastunud igasuguste nafta- ja kloriidijääkidega, aga need ained on meil liikluses ikka ning põhjus, miks ei soovita ladustamist lubada, on selles, et ühes kohas mürkainete kontsentratsioon liiga suureks ei läheks. Järelikult tuleb ladestada lund hajutatult, mis on ka hooldamise kohalt mõistlik – vähem tiirutamist.