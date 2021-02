TARTU MARATONI KOLLE KASVAB! Lanno: „Lähikontaktsete ringi on väga raske hoomata.“ 

Pühapäeval startisid 3480 suusasõpra Tartu Maratoni 63 või 31 lumisele kilomeetrile. Esmaspäeval ilmnesid esimestel neist haigussümptomid. Viiel puhul on koroonatest nüüdseks andnud positiivse tulemuse. Kui Õhtuleht terviseametist haigestunute arvu küsis, oli vastuses üks sõna alla joonitud: „hetkel“. Järgmised päevad toovad ilmselt lisa.

„Me saame nad ära kaardistada, aga kas see täpselt ka lähikontaktsuse kriteeriumid välja annab: suusad on ju teatavasti meeter ees ja meeter taga. Rajad on küll üksteisele lähemal. Aga see inimene võis ju kokku puutuda kellegagi ka varasemalt: rinnanumbrit välja võttes, suuski ette valmistades, võib-olla tualetis või mujal käies. Tegelike lähikontaktsete ringi on väga raske hoomata,“ ütles Lanno.

Viimased kaks päeva on toonud Eestis uued nakatumiste koroonarekordid, viimati 1204 esmanakatunut, ja kõik prognoosid näitavad, et seis läheb lähinädalatel aina hullemaks, enne kui uued piirangud mõju peaks avaldama.

Haiglaravi vajab reedese seisuga 510 patsienti, neist 63 intensiivravipalatis. Lanno allkirjastas reedel käsu luua haiglatesse juurde uusi voodikohti: haiglavõrgus peab eksisteerima 926 vaid koroonapatsientidele mõeldud kohta, sealjuures eriti kitsas käes on intensiivravivooditega.

27. veebruaril 2020 tuli teade esimesest registreeritud koroonajuhtumist Eestis. 27. veebruariks 2021 on ainuüksi viimase kahe nädalaga tulnud juurde üle 11 000 haige! „Kas me tõesti ei ole selle aastaga midagi õppinud?“ küsis Lanno. „Olukord on ülikriitiline.“

Seis pole taoliseks muutunud ju viimase nädalaga – nii nagu praegu nähakse ette tulevaid rekordnumbreid, võis kriitilist seisu ette aimata ka enne alles eelmisel nädalavahetusel (!) toimunud Tartu Maratoni. Miks lubas terviseamet tumedat tulevikku teades tuhandetel inimestel suusapeoks Otepääle kokku tulla?